Frisina e Spinello Ironman. Team da applausi a Barcellona

Si è svolta nella giornata di domenica 5 ottobre la manifestazione di Ironman full distance (3,8Km di nuoto, 180Km di bici e 42,2Km di corsa) a Calella-Barcellona in Spagna, presenti per il Ferrara Triathlon Club: Simona Frisina e Andrea Spinello.

Andrea Spinello, già avvezzo a queste distanze, chiude la gara vicinissimo alle 10 ore con una prestazione di altissimo livello che ripaga gli sforzi ed i sacrifici fatti negli ultimi mesi; l’esordiente Simona Frisina corona un sogno, si laurea finisher con una gara di cuore e resilienza.

Atleti ferraresi presenti anche a Peschiera del Garda (Vr) dove nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 ottobre si sono svolte rispettivamente le gare di triathlon medio (1900mt di nuoto, 90Km di bici e 21Km di corsa) e triathlon sprint (750mt di nuoto, 20Km di bici e 5Km di corsa).

Sabato in campo maschile, nella distanza più lunga, sale sul secondo gradino del podio di categoria Alessandro Fari (cat. M4), anche in campo femminile bellissimo secondo posto di categoria per Anita Bergamini (cat. M2). Domenica è stata la volta dello sprint: Alberto Neri, Fabio Bonamici, Enrico Sartori e Paolo Bonfiglio concludono la gara con ottimi risultati.

Nella foto, Simona Frisina al suo primo Ironman.