Frogs Legnano, blitz in trasferta. Sfortunati i Rhinos di Milano sconfitti in casa dai Panthers

Si è disputata la seconda giornata di I Divisione di Football Americano, un turno in chiaroscuro per le formazioni milanesi. Secondo successo stagionale per i Frogs Legnano che hanno superato in trasferta nel derby lombardo i Lions Bergamo (7-34 il finale) e attendono sabato al “Mari“ i campioni in carica dei Panthers. Proprio gli emiliani nel weekend hanno sconfitto al Vigorelli i Rhinos Milano con il punteggio di 34-15, risultato eccessivamente punitivo per i padroni di casa.

Lorenzo Pardini