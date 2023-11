Fusione Bbc-Bsc. Ceciarini: "Tutto è aperto"

Niente fusione. Almeno per il momento. Massimo Ceciarini (nella foto), numero uno del Bsc Grosseto, decide di uscire allo scoperto e raccontare i retroscena del mancato accordo tra le due società di baseball cittadine. "Purtroppo – inizia Ceciarini – non ci sono i tempi tecnici per iniziare il percorso auspicato da tutti. Riunire le forze per godere dei migliori atleti di entrambe le realtà sarebbe stata la cosa migliore in vista del campionato. Ho fatto personalmente una riunione con Sandro Chimenti, Direttore generale del Bbc Grosseto insieme ai commercialisti delle due realtà. L’unica cosa che potevamo fare sarebbe stato confluire nel Bbc Grosseto per disputare la serie A1 e il Bsc continuare a lavorare sul settore giovanile. Una decisione che poteva anche essere quella giusta". Parole importanti che aprono però scenari imprevisti. Soprattutto per una parte della dirigenza del Bsc Grosseto che invece in questi giorni ha fatto delle offerte importanti a Liguori, Mercuri e Sellaroli, che arriverebbero da Nettuno. Con altri 3 stranieri.

"Il presidente sono io – aggiunge Ceciarini – e le ipotesi sul tavolo rimangono aperte. Capisco le perplessità dei consiglieri del Bsc, ma la fusione è l’unica cosa a cui dobbiamo puntare". Poi chiude: "Ho convocato un’assemblea dei soci per discutere la proposta del Bbc. Perchè ancora questa storia è tutta da scrivere".