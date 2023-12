Futsal, arriva ’Nilmar. Via Conti e Barreno

E’ una Futsal Cesena forte di importanti cambiamenti in corsa prima ancora dell’apertura del mercato di inizio gennaio e che ha puntato su elementi svincolati. Negli ultimi giorni infatti la società romagnola ha rescisso il contratto con due acquisti estivi, il laterale Roberto Conti e lo spagnolo Guillerme Barreno che sabato scorso sono stati tra i protagonisti dell’importante successo (3-2) sui pugliesi del Bulldog Capurso che ha portato i bianconeri in una zona di classifica sicuramente più tranquilla, tre lunghezze sopra la zona playout in A2 Elite.

L’intento della dirigenza cesenate è quello di allestire una squadra più esperta, più rapida, più adatta alle ripartenze. Così va interpretato anche l’addio allo spagnolo Barreno che in questi pochi in mesi in Romagna si è fatto ammirare per qualità tecniche. Da un paio di settimane (e ha già esordito giocando due partite) è arrivato l’italo brasiliano Victor Butturini, elemento energico che assicura sostanza. In queste ultime ore è stato inoltre perfezionato l’ingaggio del brasiliano, classe 99, Felipe Goncalves conosciuto però come ‘Nilmar’ che in questo scorcio di stagione ha militato nel Pirossigeno Cosenza in serie A (4 presenze) dove era approdato l’estate scorsa dopo avere giocato nel Bastia in Francia. In precedenza ha conosciuto la serie A brasiliana; tra le sue qualità slancio e freschezza atletica. ‘Nilmar’ dovrebbe essere in campo già sabato a Regalbuto (Isola di Sicilia) nel delicato match contro il Sicurlube formazione a quota 9 punti in zona playout e che precede solo Molise (3) e il Canosa (6). Un colpaccio in Sicilia significherebbe un passo in avanti di rilievo verso l’obiettivo di stagione, ossia la tanto agognata salvezza. Nella lunga trasferta siciliana quindi saranno disponibili ‘Nilmar’ e Butturini mentre è già stato rescisso il contratto con Conti e Barreno.

Intanto a gennaio verrà ceduto in prestito al Russi in A2 Edoardo Bonetti attualmente infortunato. Ma non è ancora finita. La prossima settimana la Futsal all’interno di un rinnovamento di caratteristiche della squadra annuncerà l’arrivo di un altro straniero, si tratta di un colpo grosso in grado di fare la differenza. Dovrebbe prendere il posto del pivot finlandese Alasuutari, autore della rete decisiva nel successo di sabato sui pugliesi del Capurso e che non ha del tutto demeritato e che sabato in Sicilia potrebbe disputare la sua ultima partita in bianconero.

Leonardo Serafini