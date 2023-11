Futsal C1. La squadra di Monesi verso Imola

Ci riprova in un altro scontro per la salvezza il Calcio a cinque Rimini che oggi (calcio d’inizio alle 15) sarà impegnato contro il Rossoblù Imolese terz’ultimo in classifica a quota 8, con quattro punti in più raccolti sin qui rispetto ai biancorossi. Sarà la seconda volta stagionale tra le due formazioni, dopo il pareggio di coppa che valse il passaggio del turno alla squadra di Monesi. Monesi che dai suoi si aspetta una prova di orgoglio, dopo l’ultima battuta d’arresto con il Baraccaluga.

Futsal C1 (10ª giornata): Aposa Bologna-Polisportiva Villafontana, Calcio a cinque Forlì-Futsal Sassuolo, Due G Parma-Equipo Crevalcore, Mernap Faenza-X Martiri, Montale-Baraccaluga, Rossoblù Imolese-Calcio a cinque Rimini.

Classifica: Mernap Faenza 22; Futsal Sassuolo, X Martiri, Polisportiva Villafontana 20; Equipo Crevalcore 15; Aposa Bologna 13; Baraccaluga 10; Due G Parma, Calcio a cinque Forlì 9; Rossoblù Imolese 8; Montale, Calcio a cinque Rimini 4.