FUTSAL. Mc può fare festa dopo nove giornate

Dopo nove giornate torna a fare festa il Modena Cavezzo che si prende lo scalpo dello Sporting Altamarca terzo e con il 4-1 sale al quart’ultimo posto a +4 sui playout. La sblocca Ben Saad nella ripresa su punizione, 2-0 di Dudu Costa, poi dopo il gol veneto e un miracolo di Juninho la chiudono Aieta e ancora Dudu Costa. In C1 la Pro Patria pareggia 3-3 il big match col Gatteo terzo e resta in vetta perché anche il Baraccalunga fa 4-4 col Forlì: giallorossi che inseguono sempre, Terranova (poi espulso) fa 1-1 poi sotto 3-1 ci pensano Degli Esposti e Garofalo dopo un libero fallito da El Madi. Niente da fare per il Sassuolo ultimo che cede 6-5 a Colorno col Parma subendo gol a 30 secondi dalla fine. In C2 l’Emilia sbanca Lizzano 2-1 grazie a Pozzi e Bellucci, cade il Nonantola, 5-1 a Cavriago dal Phoenix. In Serie D United Carpi (tris di Grazian) battuto 4-3 in casa dallo Junior Finale (tris di Bridi), cade anche il Terre di Castelli 7-2 in casa dalla Virtus Correggio seconda.