Futsal, rivoluzione finita. Torna il croato Jamicic

La Futsal Cesena, come era prevedibile, ha rivoluzionato in meno di due settimane il parco stranieri. Ha rescisso infatti dopo pochi mesi i contratti con lo spagnolo Barreno e il finlandese Alasuutari (oltre a quello con il laterale italiano Conti). Hanno già debuttato i brasiliani Butturini e Nilmar (subito a segno sabato nel pari esterno con la Sicurlube), mentre lunedì sera è stato ufficializzato un ritorno del croato Antonio Jamicic (classe 1996) che a giugno aveva scelto di lasciare Cesena (dove era arrivato nel 2021 portandola dalla B all’A2Elite) per tornare nella sua Croazia nel Mnk Jezera (A2) dove ha segnato sette reti e fornito altrettanti assist.

Si tratta di un colpo importantissimo, il legame del dg Ionetti e del tecnico Osimani con il giocatore è sempre stato forte, potrà già essere in campo il 23 dicembre in casa contro l’Itria. Jamicic porterà qualità, fantasia e la capacità di saltare l’uomo in uno contro uno. La Futsal ha battuto la concorrenza di diverse formazioni ma il giocatore aveva subito dichiarato che se fosse tornato in Italia avrebbe scelto Cesena come ha fatto.

I bianconeri sono a 13 punti a tre lunghezze dalla zona playout; alle spalle hanno Molise e Canosa a 6 punti, Sicurlube a 10 e Giovinazzo a 11.

Indosserà la maglia numero 80 e ha dichiarato che "la scorsa estate dopo quattro anni in Italia avevo deciso di prendermi una pausa da questo Paese per cercare un salto di qualità. In questi ultimi tempi ho ricevuto diverse offerte ma Cesena è la mia seconda casa così abbiamo velocemente raggiunto l’accordo. Sono pronto, sono qui per scalare la classifica. Ritengo che raggiungeremo a breve la salvezza poi proveremo a crescere ancora". Con l’arrivo dei brasiliani Butturini e Nilmar la squadra si è assicurata nello specifico un elemento di sostanza e temperamento e un altro forte nella corsa, che difende bene e ha un buon passaggio. Due ingaggi (in prestito il pivot Bonetti a Russi in A2) che dovrebbero fornire una quadratura alla squadra, il ritorno poi di Jamicic porterà creatività e spinta offensiva. Sabato il campionato è fermo, la Futsal sarà impegnata con l’Under 23 negli ottavi di Coppa Divisione alle 16 a Viterbo contro il Real Fabrica.

Leonardo Serafini