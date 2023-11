Futsal, sconfitta grave in Calabria. La Futura vince 6-3 e la supera

Una sconfitta pesante (6-3) a Reggio Calabria contro la Polisportiva Futura (penultima a 4 punti contro i sei dei bianconeri) in uno scontro diretto per la salvezza e anche inaspettata soprattutto nei modi per la Futsal Cesena (senza Gardelli) che dopo i primi 15’ era in vantaggio 1-3. Ma già nel finale della prima frazione in solo 30’’ veniva raggiunta da Honorio e Minnella. Sconcertante la ripresa dove i romagnoli non sono mai esistiti, un crollo inaspettato.

Addirittura dopo 1’ di gioco del primo tempo era stato il portiere Montalti a portare in vantaggio gli ospiti segnando dalla propria metà campo sfruttando un errore di valutazione del portiere di casa. Poi le reti di Conti (prima in campionato) e di Dentini, in mezzo quella di Pizetta. Poi la risalita calabrese, 3-3 nel primo tempo e una ripresa stradominata, con Pizetta autore alla fine di tre gol. I romagnoli sono spariti, non c’è stata più partita.

I cesenati restano a 6 punti e nelle zone bassissime della classifica superati dai reggini ora a 7. Sabato scontro diretto salvezza in casa contro il Canosa.

l.s.