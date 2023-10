Futsal serie a2. La Dozzese a caccia di punti sul campo dell’Olimpia Regium

Sabato pomeriggio (alle 17) la Dozzese di Vanni andrà a caccia della terza vittoria in altrettante partite sul campo dell’Olimpia Regium alla Palestra Zandonai. I gialloblù sono reduci dall’affermazione in trasferta sul campo dell’Atlante Grosseto e dal successo casalingo con il Potenza Piceno. I reggiani hanno tre punti in classifica e li hanno conquistati sul terreno del Real Fabrica Roma. Una partita in cui i dozzesi cercheranno continuità di gioco, allungare la striscia di vittorie significherebbe continuare in primis la marcia verso la permanenza in categoria, in seconda battuta raggiungere qualcosa di più.

Le altre sfide: Roma 3Z-Buldog Lucrezia, Potenza Picena-Russa, Atlante Grosseto- Futsal Ternana, Prato-Bologna FC, riposa Real Fabrico Roma.

La classifica: Dozzese Futsal e Ternana 6; Bologna FC 4; Prato e Olimpia Regium 3; Potenza Picena, Real Farbica Roma, Roma 3Z 1; Atlante Groseto, Buldog Lucrezia e Russi 0.