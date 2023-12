Futsal - serie A2. La Nuova Comauto in cerca dei primi punti in Sardegna

Una trasferta sulla carta impegnativa, ma ci sono poche alternative: tornare a casa con almeno un punto è una priorità. Questa la necessità della Nuova Comauto Pistoia, che alle 14:30 di domani affronterà Leonardo. Un match, quello che andrà in scena in Sardegna, valido per la decima giornata del campionato di Serie A2 202324. Gli uomini di coach Biagini sono reduci da nove sconfitte in altrettanti incontri, con l’ultima battuta d’arresto (maturata fra le mura amiche contro il Saints Pagnano, con il club lombardo impostosi per 8-1) che sembra aver segnato un’involuzione, se non altro rispetto ad altre partite. Anche per questo, fare punti contro una squadra solida, che staziona più o meno a metà classifica nel girone A, potrebbe garantire quella svolta che fin qui non è ancora arrivata. Non sarà facile, ma il sodalizio pistoiese sarà chiamato a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Una volta di più.