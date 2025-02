Futsal. Terzo successo consecutivo. Il Versilia rialza la testa

Serie B. Terzo successo consecutivo per un Versilia/Sgs Gestione Servizi rinvigorito e che continua a risalire la classifica. Sul campo della Mattagnese è un tennistico 6-2, griffato dalle doppiette di Ciardelli e Gambino e dai singoli di De Angeli e Pitondo. "Tre punti preziosi in chiave salvezza - commenta Matteo Paperini -. I ragazzi hanno disputato la partita perfetta. Con il rientro di Pitondo e gli innesti di Zanoboni e Grancioli abbiamo allargato le rotazioni".

Classifica: X Martiri 41; Villafontana 36; Bagnolo, Balca Poggese e Boca Livorno 27; Italgronda Prato 26; Versilia/Sgs Gestione Servizi, Mattagnese e Arpi Nova Campi Bisenzio 24; Real Casalgrandese 21; Torrita 18; Sangiovannese 6.

Giovanili. I Pulcini battono 18-3 il Midland (Corfini 6, Palmerini 5, Menichini 3, Bonuso, Barattini e 2 autoreti a favore). La Under 15 fa 2-2 contro la Rondinella (Casarino, Galleni), mentre la Under 19 perde 6-1 contro il Pontedera (Vagli). Infine al Torneo di Firenze i Primi Calci battono 1-0 il Bellaria (Tosoni), 5-0 il Quartotempo (Mazzotta 2, Tosoni 3) e 4-3 il San Giovanni (Mazzotta 3, Tosoni). Infine contro il Prato è 1-1 (Mazzotta).

Serie C2. Il Massarosa/Family Service fa 4-4 contro la Toringhese con la doppietta di Edu Micheletto e gli acuti di Vizzoni e Tonelli. Perde, invece, 4-3, il Futsal Viareggio contro il Deportivo. Non bastano Ricci 2 e Francini.

Classifica: Five to Five e Quattrosquadre 35; Slac 32; Massarosa/Family Service e Massa 29; Toringhese 24; Futsal Viareggio 23; Scintilla 20; Virtus Maremma e Deportivo 10; Elba 97 7; Hellas Livorno 2.

Femminile. L’Atletico Viareggio impatta 4-4 contro il Gf Rione con le doppiette di Giorgetti e Giubbolini. "Un vero peccato - sottolineare Stefano Battelocchi - perché fino a pochi secondi dalla fine eravamo avanti. Avremmo meritato ampiamente il successo, considerando anche i legni colpiti".

Classifica: Montebianco Prato 45; Il Decoratore Pistoia 37; Firenze 32; l’Alter Ego 2.0 24; Pantere e Worange 23; Gf Rione 20; Follonica-Gavorrano 14; San Giovanni 13; Atletico Viareggio 10; San Giusto 9; Elba 7.

Sergio Iacopetti