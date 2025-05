Futura da urlo, promozione in serie C!. La vittoria di Albisola dà il via alla festa

Albisola

1

Futura

3

(11-25; 25-23; 14-25; 20-25)

PALLAVOLO ALBISOLA: Cavallo, Cerulli A., Damele, Falco, Fracchia, Impellizzeri, Longone, Marrocu, Olivieri, Serafini, libero Di Maggio. All. Arboscello.

PALLAVOLO FUTURA: Adesso, Baldassini, Bandiera, Barsotti, Cutolo, Franceschini, Fregoso, Fuggetti, Iani, Lambruschi, Mangora, Panada, libero Steni e Senesi D. All. Senesi

Arbitro: Pagliero

ALBISOLA SUPERIORE – Grandissima impresa della Pallavolo Futura che ha chiuso vittoriosamente i playoff, aggiudicandosi la meritata promozione in Serie C maschile al termine di una cavalcata trionfale. Nella trasferta di Albisola è arrivata una vittoria convincente, a fine partita la grande festa per la promozione in serie C. "È stata una partita difficile – commenta coach Marco Senesi – anche se abbiamo vinto il primo set in scioltezza. La reazione dei nostri avversari è stata notevole. Perso il secondo set, nel terzo ci siamo imposti. Nella quarta con le ultime energie abbiamo chiuso la sfida 20-25. E alla fine abbiamo festeggiato per un’impresa incredibile".

Ilaria Gallione

Nella foto: giocatori e staff della Pallavolo Futura festeggiano la promozione in serie C.