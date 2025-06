Futura, pieno di medaglie. Paoli e Gestri sono d’oro

"Siamo soddisfatti dei risultati che i nostri tesserati e le nostre tesserate stanno ottenendo sia nel nuoto che nel sincro. Ciò conferma la bontà del lavoro dei nostri tecnici. L’obiettivo resta quello di sempre: continuare a crescere". Parola di Roberto Di Carlo, presidente della Futura, il quale ha così commentato gli ultimi risultati ottenuti dal club nelle recenti manifestazioni sportive. Cominciando dalla "Swim Cup" organizzata dall’Azzurra presso la piscina di via Roma, che ha visto il sodalizio pratese chiudere in undicesima posizione con dieci medaglie complessive (e 121 punti). Da segnalare l’exploit di Alberto Paoli nei 50 rana (oltre ad un bronzo nei 100 rana) Vittoria Gestri nei 50 farfalla (con un bronzo nei 100 stile). Medaglie d’argento per Leonardo Giusti nei 50 farfalla (in aggiunta ad un bronzo nei 100 dorso) e Alessia Mazzoni nei 50 stile e nei 200 misti. Bronzo infine per Niccolò Barni nei 50 farfalla e nei 100 stile.

Più o meno in contemporanea, una delegazione formata dai nuotatori e dalle nuotatrici più giovani del sodalizio pratese (allenata da Vittoria Borelli) ha preso parte a Livorno alla dodicesima edizione del "Memorial Dani", riservato alle categorie "esordienti". Sugli scudi è salita Anna Lise Bertini, conquistando due medaglie d’oro e laureandosi campionessa regionale nei 200 stile e 50 delfino migliorando i propri tempi. Risultati importanti sono arrivati anche da Samanta Lila Samanta, Edoardo Piemonte, Samuele Pecori, Giorgia Gheri, Emma Tempesti, Luca Romanelli, Diletta Malpaganti, Alessandro Righi, Leonardo Querci, Leone Tempestini, Francesco Venturini, Alessandro Farinacci, Tommaso Tarocchi e Giulio Sagliocco. Chiusura con il sincro, reduce dai campionati italiani di Cuneo: il gruppo diretto da Simona Ricotta ha conquistato il decimo posto a livello nazionale nell’"acrobatic routine" grazie al rendimento di Aurora Ballotti, Gaia Bonanni, Ilenia Boscaino, Chiara Cipriani, Ginevra Magelli, Costanza Piscicelli, Amanda Rossi, Margherita Santini, Azzurra Santoro e Margherita Tempestini. La stagione agonistica è ormai giunta al termine, ma prima di riposarsi e pensare alla prossima sembrano ancora esserci i margini per chiudere in bellezza con altre medaglie.

Giovanni Fiorentino