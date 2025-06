FX Racing Weekend: Trionfo di G Motorsport con Ferrari e Gorlato

A Varano de’ Melegari in occasione del terzo appuntamento stagionale dei campionati FX Racing Weekend la squadra modenese G Motorsport diretta da Andrea Giannetta ha centrato un risultato straordinario grazie alla vittoria ottenuta in gara-2 della FX Pro Series con Riccardo Ferrari (nella foto con Giannetta), al suo esordio assoluto in monoposto, e alla doppietta conquistata nella FX2 con Saul Gorlato davanti al compagno di squadra Vito Di Bello in entrambe le manche. Il protagonista assoluto del weekend è stato senza dubbio Riccardo Ferrari, classe 2009, che ha impressionato sin dalle qualifiche della FX Pro Series. Il debuttante ha infatti fatto segnare il miglior tempo assoluto al termine della sessione, prima di venire retrocesso in terza posizione a causa di una penalità. In gara-1, Ferrari ha messo in mostra grande determinazione e coraggio, risalendo fino alla seconda posizione. Domenica, Ferrari ha replicato la rimonta del giorno precedente, conquistando una netta vittoria al debutto assoluto in monoposto e ottenendo anche il giro più veloce. Nella FX2 il portacolori della G Motorsport Saul Gorlato ha centrato una straordinaria doppietta di categoria al volante della sua Formula Abarth. Dopo aver dominato gara-1 davanti a Di Bello, compagno di squadra del team modenese, Gorlato ha bissato l’impresa nella seconda manche. Incoraggiante anche la prestazione di Vito Di Bello, bravo ad ottenere un doppio secondo posto di categoria con la sua nuova monoposto di Formula Renault.

Giampaolo Grimaldi