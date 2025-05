Gabriel Kunda lascia la guida del Volley Forlì: inizia un nuovo corso societario

Gabriel Kunda non è più l’allenatore del Volley Forlì. È questa la prima mossa, eclatante, del nuovo corso societario: un chiaro segnale di discontinuità con il passato. L’obiettivo? "Dare nuovo impulso al progetto sportivo", recita la nota divulgata ieri dal club di viale della Libertà. Club che ringrazia il tecnico italo-argentino "per la sua competenza e la passione che ha trasmesso ai nostri atleti in questi anni, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale e personale" e lascia uno spiraglio per un "riavvicinamento in futuro, come già accaduto per altri importanti allenatori".

In sella dalla stagione 2015-16, in B2, quando ereditò la panchina lasciata vacante da Max Giaccardi, a sua volta approdato all’Olimpiacos di Atene per fungere da vice di coach Piazza, Gabriel Kunda saluta al termine di un’annata che ha visto il Volley Forlì griffato Querzoli farsi onore nel campionato cadetto, chiudendo all’ottavo posto con 43 punti, frutto di 16 vittorie a fronte di 10 sconfitte.

Ex schiacciatore di lungo corso ai massimi livelli, Kunda ha legato il suo nome alla storica prima promozione in A1 di Forlì, all’epoca (stagione 1996-97) brandizzata Cosmogas e allenata da coach Beccari.

Adesso il club è al lavoro per comporre il nuovo staff tecnico e puntellare poi il parco giocatori. "Nel solco di chi ci ha preceduto, siamo impegnati a costruire un progetto ambizioso per il futuro, partendo dalla riorganizzazione e dal potenziamento della prima squadra, ma anche del settore giovanile, valorizzando il talento esistente e individuando nuove risorse che possano portare ulteriore qualità", ha affermato Raffaele Casadei, già primo e secondo allenatore, in serie A, del Volley Forlì targato Yoga, Cosmogas e Moka Rica, e attuale nuovo direttore sportivo.

Marco Lombardi