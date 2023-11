Gabriele Lubrano non smette più di vincere e si aggiudica la "Maratonina del Marrone"

Atletica Costa d’Argento ancora in vetta nei campionati Corri nella Maremma e Corri in Tuscia. A Latera, alla ventesima "Maratonina del Marrone" arriva la nona vittoria dei colori dell’Argentario con Gabriele Lubrano, che si conferma in grande forma con la terza vittoria di fila in campionato, al secondo successo a Latera dopo il 2018. Un altro uno-due dell’Atletica Costa d’Argento, visto come al secondo posto è arrivato Jacopo Boscarini (all’undicesimo podio a Latera). Continua invece il tabù femminile a Latera dove la società del Monte Argentario manca ancora la vittoria. Anche stavolta è stata privata dalla forte Silvia Nasso (Tirreno Atletica) che ha preceduto la maremmana Marcella Municchi, seconda, ed autrice comunque di una grande performance. Il podio maschile è stato poi completato da Marco Giannini (Atletica Montefiascone. Al femminile invece la terza piazza è andata a Daniela Sestini (Gs Le Panche Castelquarto).