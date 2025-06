Gabriele Messeri: il ritorno ad Arezzo e il successo con la Petrarca

AREZZOOltre 150 realizzazioni in 16 partite. Sono i numeri di Gabriele Messeri, classe 2002, di ruolo terzino che con i suoi 194 centimetri di altezza ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nella Petrarca. Un presente a tinte amaranto e un passato che parla però anche di trascorsi in serie A2 con le maglie di Ambra e Prato. "Ho avuto l’occasione di fare esperienze lontano da Arezzo tra il 2021 e il 2024. Sono stato chiamato prima dalla società Ambra e poi da Prato, giocando sempre in serie A2 – racconta Messeri – In questi anni ho vissuto in prima persona la differenza tra la pallamano dilettantistica e le categorie superiori: giocare in realtà così strutturate mi ha permesso di confrontarmi con giocatori, allenatori e dirigenti che hanno vissuto la pallamano ad alti livelli, portandosi dietro un bagaglio di esperienza e conoscenze che li rende delle vere e proprie fonti d’ispirazione per noi più giovani". Poi il ritorno ad Arezzo."Per venire incontro a esigenze di studio e lavoro che quest’anno ho deciso di tornare a casa in tutti i sensi. In ogni caso c’è da dire che per quanto le esperienze fuori siano emozionanti e coinvolgenti, giocare a pallamano per questa città e con la maglia con cui sono cresciuto è sempre un’emozione. Appena ho saputo della volontà della società di ripartire qui ad Arezzo dopo lo stop causa covid, ho subito dato la mia disponibilità con entusiasmo".Un giocatore in grado di fare la differenza in fase realizzativa con quei 153 centri che nella classifica del proprio girone lo vedono al terzo posto assoluto, in grado di segnare quasi la metà delle 490 reti segnate dagli amaranto. Un elemento che tornato nella squadra dove ha mosso i primi passi rappresenta un esempio anche per i propri compagni e i ragazzi del vivaio.Matteo Marzotti