Judo, atleta dell'Accademia Prato sul tetto d'Italia

Prato, 12 dicembre 2023 - Un titolo nazionale ed un argento, arrivati nella massima rassegna nazionale. E' quel che i campionati italiani assoluti A1 di judo hanno lasciato in dote all'Accademia Prato, che può dunque tracciare un bilancio più che positivo della manifestazione svoltasi ad Ostia. Sul tatami sono saliti i migliori judoka d'Italia, nelle varie categorie agonistiche. E il sodalizio pratese può gioire soprattutto per il verdetto della categoria “-90 kg”, che ha visto Gaetano Palumbo salire sul gradino più alto del podio. E dire che l'atleta in questione gareggiava in una categoria per lui non così usuale, visto che si era qualificato per la rassegna tricolore nella “-81 kg”. Nonostante ciò, è riuscito a laurearsi campione italiano, precedendo Cristiano Mincinesi del Judo Preneste e Mattia Gallina del CRS Akiyama. Per Palumbo si tratta della terza medaglia ottenuta ai campionati italiani, dopo i due precedenti bronzi. Ma anche la compagna di squadra Anita Cantini si è confermata ai vertici, dopo gli ottimi piazzamenti europei dei mesi scorsi: si è laureata vice-campionessa italiana nella categoria “-57 kg”, arrendendosi solo all'ultimo atto contro Carlotta Avanzato delle Fiamme Oro. Alla trasferta romana hanno partecipato con buoni riscontri agonistici anche Stefano Monticone e Martina Cocco: le loro prestazioni hanno contribuito a far sì che l'Accademia si piazzasse undicesima nella classifica generale maschile e dodicesima in quella femminile. Dopo lo “Scudetto” a squadre conquistato in A2 tanto dagli atleti quanto dalle atlete, il gruppo di Fabio Barni vuole insomma continuare a confermarsi ad alti livelli.

G.F.