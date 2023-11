Galassi vince a Lignano. Bene Gaddoni

Sono andate in bacheca altre gare di triathlon che si sono disputate in giro per l’Italia.

In Sicilia, al Triathlon sprint San Vito Lo Capo, c’erano 250 atleti al via: l’Imola Triathlon era presente grazie a Paolo Gaddoni, che ha onorato i colori imolesi concludendo la competizione in 1h12’42 al quinto posto nella categoria M4.

A Lignano Sabbiadoro, invece, nella due giorni dedicata al Lignano Triathlon, l’imolese Fabio Galassi (nella foto) era al via della gara (su distanza olimpica).

Tra i 200 atleti al via è riuscito a distinguersi ancora una volta e si è classificato decimo posto assoluto e primo nella categoria S4 con il buon tempo finale di 1h49’59”.