Galeone da record: è arrivata la Stella d’Oro. Masetti: "Ora vogliamo il decimo scudetto"

Una società, il Galeone e un atleta (giocatore, allenatore, dirigente), Loris Masetti, che hanno fatto la storia del bowling a Bologna e in Italia. Cominciamo da Loris, classe 1947, diplomato geometra al Pacinotti (la segnalazione degli studi non è casuale), libero professionista, oggi in pensione. Loris è uno dei leader del Galeone e, da buon uomo squadra, preferisce che si parli della società piuttosto che di individualità. Ma le squadre sono composte da uomini, con le loro storie. Loris, che comincia a giocare a bowling nel 1965 è ancora in possesso della prima tessera federale con la quale fu tesserato. La numero 443 di quella che allora era la Fbi. Poi, una serie di esperienze in Europa, tra medaglie continentali – la prima, d’argento, conquistata nel 1973 agli Europei di Dublino – ed edizioni di Giochi del Mediterraneo.

"Intanto – racconta Loris –, ai vertici del Coni c’era ancora Giovanni Malagò, abbiamo ottenuto la Stella d’Oro al merito sportivo. Considerando che siamo una società che ha 54 anni di vita, è un bel risultato. Siamo stati i primi in Italia".

Datata 1971 c’è un’altra società delle Due Torri, l’asd Mandrake che, la Stella d’Oro, dovrebbe portarla a casa tra un paio d’anni. Ma l’idea della stella – che nel calcio e negli sport di squadra viene assegnata dopo la conquista del decimo titolo – è una fissa in casa Galeone. Anche se va fatta una precisazione. Nella storia del club, ci sono 9 scudetti e 9 Coppe Italia. Basta un ultimo sforzo per conquistare la stella anche se…

"Anche se – scherza Loris – quando vinciamo uno scudetto, di fatto, ci danno una stella. Quindi di stelle ce ne sono. Prima di lasciare questo sport, però, mi piacerebbe arrivare a quota dieci".

Si diceva, prima, del diploma al Pacinotti. "L’istituto era in via de’ Gombruti – insiste Loris – e ho cominciato così. Con la scuola…".

Ride Loris. Il fatto è che quelli che una volta venivano chiamati ‘fughini’ – uscire di casa dicendo ai genitori di andare a scuola, per poi prendersi un giorno di vacanza –, si consumavano proprio al bowling.

"Avevano aperto una delle prime sale in vicolo Otto Colonne. Un mio amico, Luciano, non doveva nemmeno fare troppa strada. I locali li aveva sotto casa. Abbiamo cominciato così".

Per gioco, che è diventato uno sport che l’ha accompagnato nel corso degli anni. "Non siamo il club più antico d’Italia – insiste – perché ci sono i Cobra Milano. Vorrei chiudere i conti portando a casa, prima o poi, il decimo scudetto". Poi, nella successiva considerazione, c’è tutto lo spirito goliardico e per certi versi pionieristico di chi aveva cominciato a bowling.

"La voglia di vincere c’è – ripete - purtroppo dobbiamo scontrarci con avversari che da questo punto di vista non sono molto collaborativi. Vogliono vincere anche loro…".

Le ultime finali tricolori non sono andate benissimo, nel frattempo è cambiato il regolamento, ma il Galeone c’è sempre. E’ sempre lì, nel gruppo dei migliori, a livello italiano. Continuando a raccogliere consensi anche in ambito europeo. Le formazioni negli ultimi anni sono un po’ cambiate, ma l’obiettivo resta quello.

Chiudere il cerchio. E solo arrivato a quota dieci, Loris Masetti, potrà dirsi pienamente soddisfatto dal punto di vista sportivo. Anche se la Stella al merito, consegnata da Malagò, fa brillare di gioia e di emozione tutti i soci del Galeone.

a. gal.