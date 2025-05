Galli cede a Logiman Broni: sconfitta in casa per 67-76

GALLi 67 LOGIMAN BRONI 76 22-19, 43-40, 54-49, 67-76

GALLI: Rinaldi n.e., Degiovanni 16 , Rossini 9, Faustini 11, Lazzaro, Sposato n.e., Mioni 9 , Stroscio, Cruz Ferreira 11, Amatori 0, Di Fine n.e., De Cassan 5; allenatore: Josè Ignacio Garcia. BRONI: Nasraoui 16 (6/11, 1/4), Frigo n.e., Carbonella n.e., Reggiani 16 (2/4, 3/6), Baldelli 9 (2/10, 1/2), Scarsi 7 (1/2, 0/1), Hartmann 19 (4/10, 3/5), Buranella 0, Lisoni 0, Morra 9 (2/6 da 2), Allenatore: Marco Diamanti

Arbitri: Foschini e Cieri

SAN GIOVANNI – La Galli perde in casa con il Broni, dopo aver condotto i primi periodi con buon gioco ed alla guida. Basti pensare che a fine terzo periodo le stellate di Garcia erano avanti di 5 punti. Nel quarto periodo l’inspiegabile crollo e la sconfitta. Ora la Galli giocherà la seconda gara in casa della Logiman Broni di Pavia, e se dovesse vincere, evento non facile, ma possibile, disputerà la bella al Palagalli.

Primo quarto che inizia con due triple di Rossini e Cruz per il 6-2. Hartmann e Morra firmano il controsorpasso (6-7), ma Faustini e Cruz rispondono per le rime obbligando Diamanti al primo timeout sul punteggio di 11-7. Reggiani prima e Baldelli poi rimettono in scia le ospiti (15-12), ma una scatenata Cruz continua il buon feeling offensivo timbrando cinque punti che valgono il 22-15. Nasraoui e Morra mettono gli ultimi punti, sigillando il 22-19 al decimo. Anche il secondo quarto procede in equilibrio, con le due formazioni a rispondersi colpo su colpo. Nel terzo quarto sale di tono Broni in avvio, con Nasraoui e Morra a segno con il 45-49.

La squadra di Garcia fatica a segnare nella prima metà, svegliandosi però nella seconda dove infila un parziale di 9-0 con due triple di Degiovanni. Al trentesimo è 54-49. L’ultimo quarto però riprende così come era iniziato il terzo, con le ospiti a dettare i ritmi in campo: Hartmann e Nasraoui firmano il sorpasso (54-55), Degiovanni prova invano a ridare vita alle compagne (58-57), ma un canestro di Reggiani prima e di Scarsi poi vale il più quattro esterno (58-62). Faustini rimette in scia la Galli, ma la risposta di Broni sono nove punti in fila nel segno di Reggiani, Nasraoui e una positiva Scarsi. Inutile l’assalto finale, Broni controlla e strappa il fattore campo. Termina 67-76.

Giorgio Grassi