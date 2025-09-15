Acquista il giornale
Galli. Prosegue la preparazione pre campionato

Amichevole con il Faenza.

di MARCO CORSI
15 settembre 2025
Galli al lavoro

Arezzo, 15 settembre 2025 – Prosegue la preparazione in casa Polisportiva Galli. Dopo i test contro Umbertide e San Martino di Lupari, è andata in scena sabato la sfida contro Faenza. E' stata una partita con buoni spunti per la compagnia di coach Garcia che ha iniziato a mostrare ottimi spunti soprattutto sul fronte offensivo. Al termine dei quattro quarti, il finale ha sorriso alle padrone di casa che si sono imposte 78-67, nonostante l'assenza di Flavia De Cassan.

Il tabellino. POLISPORTIVA GALLI – FAENZA 78-67 Pol. Galli: Oliveira 2, Merisio 17, Bernardi 22, Favre 6, Lazzaro 8, Celani 6, Mosetti 6, Ngamene 2, Diakhoumpa 9. Faenza: Brzonova 5,Bazan 11, Ciuffoli C. 7, Nori 11, Georgieva 10, Milanovic, Zanetti 5, Cappellotto 5, Onnela 13, Ceroni. UFF.STAMPA POL.GALLI

© Riproduzione riservata

