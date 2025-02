Galli, ritorno alla vittoria. Stroscio schianta Benevento

GALLI

84

BENEVENTO

54

GALLI: Degiovanni 5 (1/3, 1/4), Rossini 3 (0/3, 0/2), Faustini 11 (3/9, 1/2), Lazzaro 3 (0/1, 0/3), Mioni 20 (6/8 da 2), Stroscio 14 (4/7, 2/4), Cruz Ferreira 10 (5/8, 0/2), Amatori 8 (3/4 da 2), Di Fine n.e., De Cassan 10 (3/4, 1/1,tiri da 2 dal campo 25/47, tiri da 3: 5/18, tiri liberi 19/27, rimbalzi 48 17 (Lazzaro 10),assist: 19 (Policari 5), palle recuperate: 10 (De Cassan 3), palle perse: 19 (Rossini 3) ). Coach: Garcia

BENEVENTO: Lombardi 0, Landi 0, Franceschini 0, Chiapperino 12 (3/4 e 2/3), Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli 3 (1/2 da 3), Toffolo F. 12 (5/11, 0/4), Chiovato 10 (3/7, 0/2), Castagna 5 (1/2, 0/1), Gkompetzisvili 12 (3/9, 0/2). Tiri da 2: 15/37 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 15/19 – Rimbalzi: 27 5+22 (Gkompetzisvili 7) – Assist: 8 (Franceschini 2) – Palle Recuperate: 8 (Toffolo 3) – palle Perse: 21 (Feoli 5) – cinque falli: Franceschini. Coach: Musco.

Arbitri: Rinaldi e Montano

SAN GIOVANNI – Pronto riscatto, dopo la sconfitta nel recupero col Broni, della Galli, che ha stravinto al Palagalli contro Benevento (84-54). Un punteggio che illustra chiaramente la superiorità delle stellate. La Galli è sempre sola in testa alla classifica con due punti di vantaggio sull’avversario Basket Empoli. Se è un vero risveglio della Galli, lo vedremo in seguito, con avversarie più potenti. Trenta punti di differenza sono tanti, ma ci stanno tutti. Anzi coach Garcia ha fatto giocare le atlete che solitamente giocano di meno. Ma si sono comportate benissimo. Una gara in ‘surplace’ della Galli. Prossimo appuntamento a Livorno, una prova per la conferma di una squadra da A1.

Gigr