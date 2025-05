Galli. Stagione in archivio. Le valdarnesi perdono la gara 3 dei play off

Arezzo, 12 maggio 2025 – Finisce con l’amaro in bocca la stagione della Polisportiva Galli. E’ Broni a imporsi e festeggiare il passaggio in finale. Fatale un pessimo secondo quarto da 12-23 che ha indirizzato la contesa. Invano il tentativo di rimonta nel secondo tempo. Pol.Galli: Lazzaro, Rossini, De Cassan, Faustini, Cruz Broni: Reggiani, Baldelli, Hartmann, Nasraoui, Morra.

Parte bene la squadra di casa con Cruz a timbrare il primo vantaggio interno. Ritmi alti, Broni risponde con Hartmann e Reggiani subito in evidenza (7-9), mentre è Morra a firmare l’allungo sul 7-13 che obbliga coach Garcia al timeout. Baldelli allunga ulteriormente, ma De Cassan dall’arco tiene in scia le compagne sul 10-18. Ospiti che continuano a trovare canestro con facilità, con Morra a fare più dieci a tabellone. Mioni però non è da meno, ed è grazie alla sua tripla che viene ricucito il punteggio sul 17-22 con cui si chiude il primo quarto. In avvio di seconda frazione break di 2-8 ospite, con Baldelli e compagne che continuano ad avere il pallino del gioco volando sul 19-30. Reggiani fa più tredici, obbligando al timeout immediato coach Garcia. Trama che però non cambia, con Reggiani che insacca il 19-36 a metà frazione.

Amatori sblocca il digiuno offensivo di San Giovanni Valdarno (23-36), poi è De Cassan ad andare a bersaglio ridando ossigeno alle compagne sul meno undici. Broni però trova buone giocate da Reggiani e Scarsi e al ventesimo è avanti 29-45. Nel terzo quarto Cruz, Lazzaro e Faustini riducono il margine fino al meno dieci (38-48), ma Broni risponde per le rime e con Nasraoui e Buranella riallunga sul 41-55. Lazzaro e Mioni firmano un nuovo break per il meno sette (48-55), ma il finale di tempo è tutto di marca Broni che si rimette a debita distanza con Reggiani e Nasraoui sul 51-62. Ultimo periodo che si apre con Morra e Reggiani per il più sedici Broni (51-67), ma De Cassan e Mioni riducono il passivo e sul 57-67 torna a esserci speranza. Degiovanni prima (59-67) e Rossini poi (62-71) continuano a trovare cose buone sul fronte offensivo e quando De Cassan trova il 64-71, il PalaGalli torna a crederci. A chiudere i conti però ci pensa ancora una volta le due ex di turno, prima è Nasraoui a trovare un canestro clamoroso poi è Reggiani a lanciare i titoli di coda con il 64-75. Il finale serve solo a decretare il punteggio: al PalaGalli termina 66-78.

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno – Logiman Broni 66 78 (17-22, 29-49, 51-62)

Pol.Galli: Rossini 3, Faustini 5, Lazzaro 8, Cruz 9, De Cassan 15, Degiovanni 5, Rinaldi ne, Sposato ne, Mioni 17, Stroscio, Amatori 4, Di Fine. All. Garcia

Broni: Nasraoui 16, Reggiani 17, Baldelli 12, Hartmann 11, Morra 16, Frigo ne, Carbonella ne, Scarsi 2, Buranella 4, Lisoni ne, Merli ne. All. Diamanti