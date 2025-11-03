Galli. Vittoria importante contro il Torino

Acquista il giornale
Le valdarnesi hanno vinto da 71 a 67.

di MARCO CORSI
3 novembre 2025
Vittoria per la Polisportiva Galli

Vittoria per la Polisportiva Galli

Arezzo, 03 novembre 2025 – Ritorno vincente al PalaGalli per la Polisportiva Galli, che dopo quasi un mese di assenza ritrova il proprio pubblico e conquista un importante successo ai danni della tenace Pallacanestro Torino, imponendosi per 71-67 nella gara valida per la quinta giornata del Girone A di Serie A2 Femminile. Una sfida intensa ed equilibrata sin dalle prime battute, con entrambe le formazioni attente in difesa e pronte a colpire al momento giusto. Dopo i primi dieci minuti il ​​tabellone recita 17-16 per le valdarnesi. Il secondo quarto si rivela determinante: le ragazze di José Ignacio Garcia mettono in mostra una pallacanestro brillante, fatta di precisione, ritmo e intensità, scavando un solco profondo con un parziale di 24-9 che vale il +16 all'intervallo lungo (41-25).

Al rientro dagli spogliatoi, Torino prova a reagire. Il terzo periodo si apre all'insegna dell'equilibrio, ma nella seconda parte i piemontesi trovano fiducia e migliorano le percentuale al tiro, approfittando di qualche errore di troppo delle padrone di casa per ridurre il distacco fino al -9. L'ultima frazione è una botta e risposta continua: Torino si fa sempre più pericolosa, arrivando fino a un solo possesso di distanza, ma nel momento decisivo la Polisportiva Galli mantiene la lucidità necessaria per gestire il vantaggio e chiudere i conti sul 71-67, tra gli applausi del pubblico valdarnese. Protagonisti della vittoria alcuni si dimostrano individuali di grande rilievo: Bernardi trascina le compagne con 20 punti, supportata dalle ottime prestazioni di Ngamene, De Cassan e Mosetti. Fondamentale anche il contributo di Oliveira, autrice di 12 punti e 11 rimbalzi. Il successo, il secondo consecutivo dopo quello esterno contro Salerno, porta le sangiovannesi a quota sei punti in quattro partite. Nel prossimo turno sarà tempo di derby: il PalaGalli ospiterà la sfida contro l'USE Empoli.

TABELLINO Polisp. A. Galli Basket – Normatempo Italia Pallacanestro Torino 71–67 (17-16, 41-25, 56-47, 71-67) POLISP. A. GALLI BASKET: Silvino Oliveira* 12, Lazzaro, Merisio 8, Celani 3, Bernardi* 20, Diakhoumpa 2, Mosetti 11, Ngamene Takougang* 9, Favre* 2, De Cassan* 4. All. Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 21/46 – Tiri da 3: 7/22 – TL: 8/14 – Rimbalzi: 39 (Ngamene Takougang 11) – Assist: 13 (Mosetti 5) – Palle Recuperate: 14 (De Cassan 6) – Palle Perse: 11 (Bernardi 4). NORMATEMPO ITALIA PALLACANESTRO TORINO: Albano C.* 6, Stejskalova NE, Giordano, Pasero, Chukwu* 22, Heriaud* 12, Penz* 9, Cordola* 13, Bucchieri 5, Biondi. All. Corrado M. Tiri da 2: 17/38 – Tiri da 3: 7/23 – TL: 12/21 – Rimbalzi: 40 (Chukwu 10) – Assist: 15 (Heriaud 7) – Palle Recuperate: 8 (Chukwu 3) – Palle Perse: 21. Arbitri: Chiarugi A., Mammoli A. Crediti foto: Daniele Mealli Tabellino a cura della Polisportiva Galli

© Riproduzione riservata

