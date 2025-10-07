Galoppo al Visarno. Premio Piazzale del Re. Vince Game of Chess

Spettacolo al Visarno ‘Cesare Meli’ nel Premio Piazzale del Re (montepremi euro 9.900), una bella corsa per Debuttanti maschi di 2 anni sui 1500 metri. Game of Chess, con Dario Vargiu, si è imposto fra nove rivali con pieno merito. L’allievo di Stefano Botti ha vinto e convinto in 1.37.1 distanziando Colpernaco, con Germano Marcelli, che prevale su The Painter con Davide Cirocca, Tibalsello con Tore Sulas e Vento d’Irlanda con Stefano Saiu. Game of Chess, portacolori della corte Lombarda, presso il betting da favorito ha pagato euro 1,53.

Prossimo convegno di galoppo al Visarno giovedì 9 ottobre. Sabato 11 ottobre c’è in programma il Premio Cascine, promosso da Grande Ippica Italiana e Masaf, una corsa di grande tradizione fiorentina (euro 20.900), un handicap principale di tipo C riservato ai 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1500 metri di pista grande. Inizio corse ore 15, ingresso libero per donne e bambini. Due appuntamenti di richiamo per il mondo dell’ippica e del galoppo.

F.Que.