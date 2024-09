Firenze, riparte la stagione di corse al galoppo

Firenze, 2 settembre 2024 – A Firenze, ippodromo alle Cascine, mercoledì 4 settembre 2024 riparte la stagione di corse al galoppo.

Mercoledì 4 settembre 2024 avrà inizio la seconda parte di stagione agonistica di galoppo presso l'Ippodromo Cesare Meli di Firenze con un convegno di sei corse dalle ore 16,40 alle 19,35, che vedranno in pista 54 purosangue Il Clou sarà incentrato sul Premio Stanislav Poniatowski (montepremi euro 12.000) riservato ai 3 anni sui 1200 metri.Prossimi convegni giovedì 12,19 e 26.

I Favoriti:

1^ corsa: Nisida e Amata Immortale.

2^ corsa: Lethal Spirit e Great Day Out.

3^ corsa: Lord of Rules e King of The Waves.

4^ corsa:Havana Billy, Wonder e Soul Sister.

5^ corsa: Brooklyn, Nientemeno e Kandy House.

6^ corsa:Comet Rocher, Puo' Succede e Still.

Assegnate 10 giornate di corse a Firenze Galoppo nel Bimestre Settembre-Ottobre 2024. Il Ministero delle Risorse Agricole ha assegnato all'Ippodromo Cesare Meli di Firenze nel mese di Settembre 2024 quattro convegni di galoppo, mercoledì 4, giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26, e sei giornate di corse al galoppo in Ottobre 2024, giovedì 3, giovedì 10, sabato 12, mercoledì 16, mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste pure due giornate di trotto il 22 e 29.