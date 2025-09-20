Galoppo. Una Freccia Nera al Gladiatorus. Corsa show accende il ’Visarno’

La Freccia Nera spicca il volo nel Gladiatorus al Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Alla quarta corsa del convegno di galoppo, in una calda giornata di fine estate, andava in scena il Premio Gladiatorus (montepremi euro 9.900), un handicap sui 1000 metri con sei purosangue di 3 anni ed oltre in partenza. Dominio assoluto di La Freccia Nera, con Gavino Sanna, che dà spettacolo. L’allieva di Marco Gasparini, portacolori di Francesca Turri, spaziava da un capo all’altro in 58.8, precedendo la valida Nobu, con Sulas, Secret Risk, con Alessio Satta e Fotoromanzo con Dario di Tocco. Sesto successo in carriera per la 5 anni da Brazen Beau e Freccia di Fuoco, che al totalizzatore ha pagato euro 5,65.

Come sesta ed ultima prova del convegno al galoppo del Visarno si è effettuato il Premio Frank Stella (montepremi euro 9.900), un handicap per femmine di 3 anni sui 1500 metri. Otto cavalle in partenza, Legge d’Attrazione con Gungui andava al comando,accompagnata da Sansovina, e proseguiva fino a 400 metri dall’arrivo. Saliva però alla ribalta Halchi, allieva di Elisa Castelli, in coppia con Mario Sanna, che produce un allungo superiore in 1.33.5 e si affermava davanti a Sansovina, con Tore Sulas. Per la terza moneta la battistrada Legge d’Attrazione batteva Eccola di Nuovo, con Dario di Tocco. Halchi, beniamina della Scuderia La Rosa Blu, registra al betting una quota vincente pari ad euro 3,91.

A settembre al Visarno sono in programma altre 2 giornate di galoppo, promosse da Grande Ippica Italiana, Ministero Agricoltura e Masaf: giovedì 25 e lunedì 28. In ottobre ci saranno altri altri sei convegni di galoppo. Si inizierà giovedì 2 mentre giovedì 23 ottobre sarà l’ultima giornata della stagione fiorentina di galoppo.

F. Que.