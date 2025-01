Gara interregionale di scherma under 14. La Porta e Parenti al terzo posto a Foligno

Doppio podio per i giovani della Macerata Scherma nella gara interregionale di scherma Under 14 con Agata Parenti e Valerio La Porta saliti sul terzo gradino del podio nella gara disputata a Foligno. Oltre 400 gli atleti in gara provenienti dall’Umbria, dal Lazio, dall’Abruzzo e dalle Marche.

Cinque sono stati i rappresentanti della società maceratese presenti: Gioele Accettura, Alice Pieroni, Alessio Vecchiato, oltre a La Porta e Parenti. Buona la prova di tutti, con due perle. Agata ha infatti conquistato il terzo posto nella categoria Giovanissime di fioretto, superando nei quarti Rebecca Angelino del Frascati Scherma, testa di serie numero uno della gara, risultando nella sua categoria la migliore fiorettista delle Marche.

Valerio, pure lui classificatosi al terzo posto, era impegnato nella gara di fioretto ed è stato protagonista di una bella prestazione, magari tradito dalla tensione per un doppio cartellino rosso, e quindi doppia stoccata a sfavore, sancito dall’arbitro nella semifinale per la rotazione del corpo durante l’assalto. Il dispiacere per questa doppia penalità involontaria, seppur corretta in termini di regolamento, ha alterato l’equilibrio dell’incontro a favore di Francesco Proietti del Frascati, avversario di turno in pedana. Ma i tanti bei risultati stanno dimostrando quanto sia in crescita la scherma a Macerata.