Gare a Pescara. Due titoli italiani per le ’sincronette’

Ancora ottimi risultati per la sezione nuoto sincronizzato dalla società Nuoto Grosseto che ha vinto due titoli italiani, un argento ed un bronzo.

Le "sincronette" biancorosse erano infatti impegnate nel campionato nazionale Uisp di nuoto artistico che si è svolto a Pescara per un evento durato quattro giorni: la società maremmana ha colto importanti risultati con la propria squadra.

Sono infatti arrivati due titoli italiani, un secondo ed un terzo posto.

Doppo titolo per Giulia Fusà (nella foto) che è tornata in Maremma con due medaglie d’oro: titolo italiano nella categoria Solo Junior 2 e poi quello con la squadra composta da Vittoria Andreini, Giulia Fusà e Ambra Magiotti ha vinto il titolo italiano nella categoria Trio Junior 2.

Medaglia d’argento invece per Gaia Iacotonio nella categoria Solo Master 2; medaglia di bronzo per Ginevra Sardella nella categoria Solo Farfalli.

Erano presenti a Pescata anche Biancasole D’Onofrio, Alma Margari, Dalila Moncada (categoria Esordienti B), Maya Bevilacqua, Lisa Bellomira, Anna Giulia Gabrielli, Camilla Rosso (categoria Esordienti A), Vittoria Andreini, Agnese Bardelli, Giulia Galli, Melissa Guerra, Ambra Magiotti, Aurora Oliva, Martina Piccini, Virginia Sabbatini (categoria Ragazze), Ginevra Sardella (categoria Farfalle), Ginevra Di Matteo, Giulia Fusà, Caterina Giovannelli (categoria Junior), Gaia Iacotonio (categoria Master).

È stato un evento di rilevanza nazionale che ha visto arrivare in Abruzzo più di 1350 atlete e atleti da tutta Italia. Per quattro giorni si sono alternate le atlete e atleti del Nuoto Grosseto con le esibizioni di tutte le categorie, dalle esordienti C (classe 2017) fino alle Master, in una grande festa dello sport e dell’inclusione.