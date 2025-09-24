Gasparelli si gode la gioia Mondiale: "Un onore rappresentare il mio Paese"

La stagione 2025 si è chiusa nel migliore dei modi per Alessandra Gasparelli, con un appuntamento di grande prestigio: i 100 metri piani ai Mondiali di atletica leggera di Tokyo. Alessandra ha chiuso in 11.78, classificandosi ottava nella sua batteria. A soli ventuno anni, la velocista sammarinese ha già messo in bacheca partecipazioni di rilievo: Mondiali Under 20, Europei, Mondiali indoor e persino un’esperienza olimpica. Sabato 13, nel Paese del Sol Levante, ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua giovane ma già intensa carriera.

Ci racconti della convocazione. "È stato un momento bellissimo. La chiamata della Federazione è arrivata molto tardi, quasi a fine agosto, quando di solito la stagione è già conclusa. Non è stato semplice, perché il picco di forma si raggiunge una o due volte l’anno, e ad agosto solitamente si è già in fase di scarico. Ma era il mio primo Mondiale e non potevo che essere felicissima".

Con poco tempo a disposizione, ha impostato una preparazione mirata, focalizzandosi su un aspetto tecnico cruciale: la partenza. "Fisicamente stavo bene, non ho mai avuto lunghi stop, così nelle ultime settimane ci siamo concentrati sul migliorare la partenza".

Cosa ha provato quando è entrata nello stadio? "Una grande adrenalina, ma positiva. Mi sono sentita al posto giusto. Rappresentare San Marino da sola è stata una responsabilità, ma non mi ha pesato: so che do sempre il 100% e questo mi fa stare serena".

Ha avuto modo di incontrare Melissa Jefferson? "No, ma la stimo molto: è forte, concentrata e non si atteggia. Però mi è capitato di trovarmi in ascensore con Julian Alfred, che l’anno scorso ha vinto l’oro alle Olimpiadi nei 100 metri. In quel momento, però, non ti viene da disturbare: gli atleti sono lì per lavorare, al massimo ci si scambia un saluto".

Come pensa di aver corso? "Con soddisfazione, senza paure o delusioni. Mi sentivo concentrata e in controllo".

Cosa le ha lasciato questa esperienza mondiale? "Tantissima esperienza e consapevolezza. Ogni grande manifestazione mi fa crescere, e questa mi ha dato la certezza di essere sulla strada giusta".

Quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione? "Nel 2026 avrò un periodo intenso indoor, da gennaio a marzo, poi i Campionati Italiani di categoria e assoluti. Voglio continuare a migliorarmi, abbassare i miei tempi e conquistare altre esperienze".

Lo sprint di Alessandra Gasparelli continua, con lo sguardo rivolto al futuro e la velocità nel Dna.

Riccardo Bianchini