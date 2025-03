Gran Premio del Monte Serra, di corsa per ricordare i ragazzi del Vega 10

Calci (Pisa), 2 marzo 2025 – Si rinnova l’appuntamento con il Gran Premio del Monte Serra-Ragazzi del Vega 10, giunto alla sua 19ª edizione. La gara in salita, lunga 9,266 km, rappresenta un sentito tributo ai 44 ragazzi del C-130 ‘Vega 10’, vittime di una delle più tragiche sciagure aeree della storia italiana. Era il 3 marzo 1977 quando il Vega 10, un Hercules dell’Aeronautica Militare, si schiantò sul Monte Serra. A bordo si trovavano 38 allievi dell’Accademia Navale di Livorno, un ufficiale accompagnatore e cinque membri dell’equipaggio. Un monumento per non dimenticare Nel luogo della tragedia sorge il monumento ai caduti del Vega 10, simbolo di memoria e sacrificio. Un monito per le generazioni presenti e future, affinché non si smarrisca il senso di quegli ideali per i quali quei giovani hanno dato la vita.

La corsa e la partecipazione

Anche quest’anno, il Gran Premio del Monte Serra ha visto una partecipazione straordinaria, con oltre 500 atleti al via. Tra loro, quasi 200 allievi dell’Accademia Militare di Livorno, insieme ai rappresentanti della 46ª Brigata Aerea e del Capar di Pisa. Il pomeriggio si è aperto con un momento speciale: la mini-run dedicata ai bambini, un simbolico passaggio di testimone tra generazioni, con tutti i piccoli partecipanti accomunati dal pettorale numero 1.

Sport, memoria e solidarietà

Ancora una volta, il mondo del podismo ha risposto con calore, stringendosi attorno a un evento che va oltre la competizione sportiva. La manifestazione è resa possibile grazie all’organizzazione del Pisa Road Runners Club e all’iniziativa dell’Associazione dei Familiari delle Vittime del Monte Serra, che 19 anni fa volle trasformare il ricordo in un gesto concreto di partecipazione e memoria. Un impegno che si rinnova di anno in anno, più forte che mai. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.