Giacobazzi Modena chiude il campionato contro Rugby Sondrio dopo promozione in Serie A

Ultima fatica stagionale per il Giacobazzi Modena, che oggi alle 15,30 chiude il campionato in Valtellina, ospite del Rugby Sondrio. Dopo aver conquistato l’aritmetica promozione in serie A, il XV di coach Guareschi vuole mandare in archivio una stagione memorabile centrando la quindicesima vittoria. "Dopo aver festeggiato la conquista della serie A, vogliamo onorare anche quest’ultimo impegno – spiega Victor Rodriguez (foto), tallonatore del Giacobazzi Modena, che con Colorno ha raggiunto le 100 caps in biancoverdeblù – aver raggiunto in anticipo la promozione ci dà la possibilità di giocare senza pressioni e lo stesso vale per Sondrio, che è già sicura di mantenere la categoria: per questo mi aspetto una partita bella e aperta. Ci mancheranno diversi giocatori, anche importanti, ma la volontà è di fare bene per chiudere adeguatamente una stagione indimenticabile". Titolare aggiunto della mischia modenese, Rodriguez si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa: "Non avere più un posto nel quindici di partenza non è stato facile da accettare all’inizio, poi ho capito che il mio ruolo a partita in corso poteva essere altrettanto determinante".

Le altre del 18° turno: Bergamo-Botticino, Lyons-Rovato, Brixia-Pieve, Colorno-Bologna. Classifica: Giacobazzi 67, Brixia 59, Bologna 52, Bergamo 47, Rovato 43, Lyons 42, Colorno 40, Sondrio 35, Pieve 30, Botticino 28.