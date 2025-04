Giacobazzi Modena trionfa 16-0 contro Colorno e conquista la Serie A

giacobazzi modena

16

colorno

0

GIACOBAZZI: Mazzi; Pianigiani (72’ Petti), Orlandi, Malagoli, Trotta; Michelini (32’ Pagliai, 63’ Zerbini), Esposito; Debortoli (20’ Rodriguez), Carta (63’ Operoso), Flores (54’ Bellei M.); Tarantini, Venturelli M.; Malisano, Musajo, Morelli (72’ Rizzi). All. Guareschi.

COLORNO: Pasini; Almagno, Balocchi, Terzi, Canni; Ceresini, Modoni; Rossi, Mattoli, Fusi; Giusti, Cremonini; Morelli, Gavioli, Castelli. A disposizione: Agnelli, Lodi, Pacchiani, Reverberi, Pelagatti, Bianchi, Pagliarini. All. Mey.

Arbitro: Walorech di Udine

Marcature: 8’ cp Esposito; 49’ meta Pianigiani, 52’ meta Malagoli, 72’ cp Esposito. Note: ammoniti Musajo, Balocchi. P.t. 3-0, punti 4-0.

È un abbraccio collettivo quello che uno stadio ’Luciano Zanetti’ stracolmo dà al Giacobazzi Modena (foto), che dopo 12 anni torna in Serie A coronando una grande campionato. Il XV di coach Guareschi lo fa battendo nettamente 16-0 il Colorno e festeggiando con un turno d’anticipo grazie alla nona vittoria su 9 sfide casalinghe. La gara si sblocca dopo 8’ con un piazzato di Esposito e il 3-0 è il punteggio di metà gara. Nella ripresa al 9’ Esposito trova all’angolo destro Pianigiani, che vola in meta. Poco dopo Malagoli con una fuga di 50 metri lo imita. Nel finale Alessandro Rizzi come Victor Rodriguez raggiunge i cento caps con la maglia del Giacobazzi. E al fischio finale scoppia al festa, celebrata anche dal sindaco Massimo Mezzetti che ha telefonato al presidente Enrico Freddi invitando squadra e staff in Comune per festeggiare l’impresa. Per Gianluca Guareschi, che centra la A alla prima stagione da head coach, la promozione è "un’emozione enorme, un obiettivo che ci siamo meritati. Voglio ringraziare la società, lo staff e i tifosi per averci accompagnato in questo splendido viaggio. Abbiamo sempre creduto di poter raggiungere la serie A, poi la svolta è arrivata con la vittoria in casa con Brixia". Per il presidente Freddi "questa promozione arriva al culmine di un percorso iniziato nel 2014, quando abbiamo unito seniores e settore giovanile, fondando il Modena Rugby 1965. La nostra idea era di puntare in alto con le nostre forze, senza scorciatoie, facendo crescere i giocatori del vivaio. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo affidato le squadre ad allenatori capaci e siamo riusciti ad ottenere un traguardo importante. Questa è solo una tappa del percorso, l’augurio è di restare nel rugby di alto livello".

Le altre del 17° turno: Rovato-Sondrio 43-27 (5-1), Pieve-Bergamo 38-8 (5-0), Botticino-Brixia 15-18 (1-4), Bologna-Lyons 24-15 (5-0).

Classifica: Giacobazzi 67, Brixia 59, Bologna 52, Bergamo 47, Rovato 43, Lyons 42, Colorno 40, Sondrio 35, Pieve 30, Botticino 28.