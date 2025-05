Giacomo Felice Serrao conquista il podio a Quarto Sant'Elena e si prepara per Bratislava

Giacomo Felice Serrao non smette di stupire e di finire sempre sul podio in ogni manifestazione alla quale partecipa. L’ultima in ordine di tempo è stata a Quarto Sant’Elena dove si è piazzato al secondo posto nelle qualificazioni delle Isole della Fedika (Federazione Italiana Karate) a Quarto Sant’Elena, in quel di Cagliari. L’Apuano d’Oro ha conquistato la piazza d’onore tra le Cinture Nere della categoria Juniores nella specialità del Kata, la sua prediletta. La punta di diamante della scuola “Il Tempo Massimo“ di Massa ha offerto una prova di alto livello distinguendosi per tecnica, precisione e determinazione in una gara di grande competitività. Il risultato ottenuto rafforza la sua posizione nel ranking nazionale, confermandolo tra gli atleti più promettenti del circuito.

Dopo questo importante traguardo, Giacomo Felice si prepara adesso a un’altra grande sfida internazionale: la partecipazione alla tappa di Bratislava del circuito Wukf dove potrà confrontarsi con i migliori karateka europei e proseguire il suo percorso di crescita sportiva. Il campioncino apuano ha un insegnante d’eccezione nel padre Massimo Serrao, maestro 6° Dan che è anche il titolare del dojo “Il Tempio Massimo“ dove si svolgono corsi anche in lingua inglese per allievi di tutta l’età.

Gianluca Bondielli