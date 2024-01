Giagnoni torna ad allenarsi. Con un pensierino al Giro

"Continuerò sicuramente a disputare gare internazionali, in attesa di capire come andrà con la Nazionale. Ma non mi spiacerebbe in tutta sincerità tornare a disputare il Giro, coerentemente con il resto degli impegni". Lo ha ribadito Christian Giagnoni, che in coincidenza con l’inizio del 2024 è pronto a riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione. Le competizioni principali si terranno a partire dalla prossima primavera, quindi il tempo per prepararsi a dovere non gli mancherà. Ma è anche vero che dovrà in primis lavorare per continuare a difendere quel che ha guadagnato: il quarantottenne di Montemurlo è entrato fra i migliori venti "handbikers" del mondo, come testimonia il diciannovesimo posto nella categoria "MH4" ottenuto ai Mondiali di paraciclismo svoltisi in Scozia qualche mese fa. Senza contare il titolo di campione italiano conquistato a Codogno.

Christian ha esternato l’intenzione di continuare a dare la precedenza alle gare europee e mondiali, ma stavolta potrebbe davvero tornare a cimentarsi nel Giro d’Italia Handbike. Una manifestazione che il diretto interessato ha monopolizzato, chiudendo in maglia rosa tutte le edizioni dal 2016 al 2021. Ha vinto quattro volte la corsa quindi, e se il Covid non avesse impedito lo svolgimento dell’edizione del 2020 oggi avrebbe con tutta probabilità cinque titoli in bacheca.

Dopo l’ultimo successo, Giagnoni aveva deciso di rinunciare alle successive edizioni del Giro, preferendo concentrarsi maggiormente su altre manifestazioni all’estero. E nonostante quest’ultimo aspetto rimanga per lui prioritario, Giagnoni sembra stavolta intenzionato a tornare alle origini.

Giovanni Fiorentino