Giallo Dozza, oggi la prima. Esordio con Noceto alle 14,30 per la formazione del carcere

Prima di campionato per il Giallo Dozza. La formazione interamente formata da detenuti del carcere Dozza e guidata da Fiorenzo Guermandi, farà l’esordio alle 14,30 con il Noceto. Il Giallo Dozza si conferma come un punto di passaggio importante per quei detenuti che, scontata la pena, si rimettonon in gioco. La disciplina, le regole del gioco, il rispetto dei compagni e degli avversari sono principi che il rugby porta avanti e che questa società che ha tra i più attivi Francesco Dell’Aera, Orazio Perini, Marina Barbi e il presidente Matteo Carassiti sostiene.