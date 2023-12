Giallo Scalata al Castello. Sinatti lancia l’allarme

Il futuro della "Scalata al Castello" è appeso a un filo. Arezzo rischia di perdere un altro grande evento sportivo, l’importante appuntamento di atletica che si tiene da ormai cinquant’anni e che dalla 25esima edizione è stato spostato dalla frazione di Policiano al centro città. Per questo motivo stamani, nella sede dell’assessorato allo sport del Comune di Arezzo e alla presenza dell’assessore allo sport Federico Scapecchi in rappresentanza del Comune, di Alberto Melis come delegato del Coni, dell’avvocato Maurizio Grazi come delegato della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di Fabio Sinatti in rappresentanza della Unione Polisportiva Policiano, che si occupa della conduzione tecnica dell’evento, si cercherà di trovare una soluzione per la sopravvivenza di questa importante gara internazionale che nel corso degli anni ha visto transitare i più forti atleti del mondo maschili e femminili come i campioni olimpici come Gelindo Bordin Alberto Cova, Brahim Boutayeb e Stefano Baldini, campioni mondiali del calibro di Francesco Panetta ed Ezequiel Kemboi, ed Europei come Meucci, Guida, Lebid, Mei o Pizzolato. Gli organizzatori hanno manifestato le proprie perplessità nel proseguire, viste le sempre crescenti difficoltà organizzative, economiche e burocratiche. Le istituzioni ora sono chiamate a trovare una soluzione per mantenere questo grande evento di atletica ad Arezzo.

Luca Amorosi