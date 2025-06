Giancarlo Nicosanti confermato presidente della Pallacanestro 2.015, Unieuro resta sponsor

Giancarlo Nicosanti resta presidente della Pallacanestro 2.015. Renato Pasquali, in scadenza, viene confermato come general manager. Così come lo sponsor Unieuro, all’ultimo anno di contratto, che resta come principale marchio dopo aver confermato il legame per altri due anni anche con l’impianto di via Punta di Ferro qualche settimana fa. Sono queste le principali decisioni prese giovedì sera nella riunione tra gli otto soci della Fondazione che gestisce la società. Mai come stavolta, però, le bocche sono cucite. Si parla anche di un nuovo ingresso nella compagine che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Gli otto soci (presto nove?) hanno chiuso il bilancio tirando fuori di tasca loro una somma non indifferente per chiudere in pareggio il bilancio dell’annata sportiva 2024/25, come accade fin dalla fondazione del club, e per impostare la nuova stagione. Un’ennesima dimostrazione di serietà che consente di lasciare la società senza debiti e con i conti in ordine. A pesare sui conti sono i mancati incassi contro Rimini: derby di ritorno in stagione regolare (senza tifosi ospiti) e poi gara3 e gara4 (a porte chiuse).

Sul prossimo budget non filtrano notizie, ma come ribadito dai soci, "Forlì farà una squadra competitiva" a fronte dell’annata passata quando il costo per la squadra era aumentato (e poi era lievitato ancora con l’arrivo di Perkovic). La riflessione che circola è che si possano allestire formazioni di alto livello anche senza l’esborso di cifre importanti, visto che i soldi bisogna spenderli con criterio.

Questione presidente. Tanto tuonò che... non piovve. E quindi Giancarlo Nicosanti, che sembrava in procinto di lasciare l’incarico (ma comunque non il ruolo di socio), è stato riconfermato all’unanimità come presidente e si accingerà a guidare la società entrando nella decima stagione della sua presidenza. A ruota è stato deciso di confermare anche il general manager Renato Pasquali che, arrivato a Forlì nell’estate nel 2017, inizierà la nona stagione nel ruolo. Costruirà la nuova squadra lavorando, come accaduto nelle ultime due stagioni, con coach Antimo Martino che è anche il direttore tecnico della società. Confermato anche Marco Carraretto, è invece ai saluti il club manager Andrea Bertini che già l’anno passato aveva deciso di lasciare ma che era stato richiamato in extremis.

Questione sponsor. La Pallacanestro 2.015 si chiamerà ancora per una stagione Unieuro, anche se l’impressione è quella che potremmo essere arrivati alla fine di una proficua e costante collaborazione che va avanti proprio dalla nascita del club. L’azienda, passata in maggioranza in mano francese, aveva ancora un anno di contratto come sponsor principale e ha inteso rispettarlo, ma al 30 giugno 2026 potrebbe salutare e costringere la società a cercare di un nuovo ‘primo’ nome importante. Sembra comunque che i candidati in tal senso non manchino.