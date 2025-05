Gianluca Martini trionfa a Massa Marittima: doppietta negli Assoluti d’Italia di Enduro

CASOLAIl motociclista Gianluca Martini è riuscito a piazzare una doppietta nella 250 2t al terzo round degli Assoluti d’Italia di Enduro, salendo di nuovo al comando della classifica generale. La competizione è tornata nel vivo dopo una pausa di oltre un mese con un’altra tappa disputata in Toscana, stavolta a Massa Marittima, nell’entroterra di Grosseto. Il centauro di Casola è stato l’assoluto protagonista. Nelle tre prove speciali – enduro, extreme e cross test – che si sono ripetute nel weekend con quattro giri il sabato e tre la domenica, Gianluca Martini in sella alla sua Gasgas Ec 250 della Mx Fonta Racing si è imposto in entrambe le giornate sui suoi avversari e a punteggio pieno si è riconquistato la leadership nella categoria B. Questo nonostante dei temporali passeggeri abbiano reso queste prove da tecniche quali erano anche insidiose.

"I 40 punti pieni che mi sono preso – ha commentato il motocrossista lunigianese – mi hanno permesso di essere leader in campionato. La chiave ora è rimanere integri e non incappare in errori e infortuni. Purtroppo la domenica ho rischiato una brutta caduta all’inizio dell’ultimo giro ma non ho mollato. L’obiettivo naturalmente è conquistare il titolo tricolore".

Il prossimo appuntamento è fissato per il fine settimana del 7 e 8 giugno a Civitaquana, in provincia di Pescara, dove si disputerà il quarto round dei cinque previsti dal campionato.

Gianluca Bondielli