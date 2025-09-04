Gianni Siragusa cala il tris. Pioggia di medaglie

Tre medaglie conquistate dall’atleta colligiano Gianni Siragusa all’edizione numero 59 del campionato nazionale individuale Aics - dodicesimo Memorial Pietro Mennea - nella Repubblica di San Marino. La prima medaglia è arrivata già nella mattinata dell’apertura dei giochi. Una netta affermazione per Gianni Siragusa nella gara di marcia dei 3mila metri in pista, confermando così la propria netta superiorità nella specialita. Le altre due medaglie sono inoltre maturate nella seconda giornata di competizioni, in particolare nei 100 e nei 200 metri: una coppia di medaglie d’argento per un marciatore capace di distinguersi anche in altre specialità. Riconoscimenti consegnati da parte del responsabile nazionale Aics, Leonardo de Angelis, che ha ricordato nell’occasione l’oro mondiale nella marcia ottenuto da Gianni Siragusa a Loutraki, in Grecia.

Nel fine settimana il prossimo appuntamento agonistico per Gianni Siragusa, sabato 6 e domenica 7 settembre per i campionati Toscani individuali Masters Fidal a Massa. Ben sei gli impegni di Siragusa presso gli impianti sportivi della città apuana: si comincia dal salto in lungo, dal lancio del giavellotto e nel gruppo della staffetta 4 per 100. All’indomani il lancio del martello, il lancio del disco e per finire in tarda serata i 3mila metri di marcia in pista. Un intenso weekend con l’intento di centrare nuovi traguardi.