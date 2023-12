Gianninoni e Torresin chiudono con il botto

Gli ultimi squilli del trofeo ‘Città di Ferrara’ arrivano da Gianninoni e Torresin. Nella mattina di domenica si è svolta la quinta ed ultima tappa di corsa campestre tenutasi nel Comune Terre del Reno nell’area retrostante al ristorante ‘I Durandi’. Un ‘Città di Ferrara’ che quest’anno ha raggiunto quota 60 anni e che è iniziato lo scorso 8 ottobre. La prima partenza è stata quella sulla distanza dei 6 km, categoria adulti senior e veterani maschili, oltre alla camminata non competitiva. Una gara che ha visto fin da primi metri al primo Filippo Torresin che ha tenuto il ritmo davanti a tutti per tutti i tre giri previsti, andando a vincere. A seguire sulla distanza dei 3000 metri donne e allievi, dominio di Marta Gianninoni davanti a tutte, mentre Andrea Pedrazzi è primo nella categoria generale, confermandosi leader della categoria allievi del trofeo. A completare il programma le gare giovanili categorie piccoli passi, esordienti e cadetti, sulle distanze dei 300, 600 e 1500 metri. Nella prima gara primo posto per Filippo Torresin (Cus Ferrara) 19.13, che ha preceduto Giovanni Luca Andreella (Running Club Comacchio) 19.28 e terzo posto per Federico Benati (GP Cagnon) 19.47. Tra gli allievi maschili primo al traguardo Andrea Pedrazzi (Atletica Copparo) davanti a Federico Zuffoli (Faro Formignana) e Matteo Minelli (Atletica Bondeno), mentre tra le allieve vittoria per Marta Gianninoni (Acquadela Bologna), categoria svoltasi sulla distanza dei 3000 metri. Negli assoluti donne vittoria per Elena Bonafè (Cus Ferrara) con il tempo di 14.27, seconda Stefania Bonazzi (San Patrizio) 14.50 e terza Elisabetta Lambertini (Atletica Copparo) 15.03. Si chiude così lo storico trofeo a tappe ferrarese di corsa campestre, appuntamento dal 7 gennaio 2024 con la prima tappa del trofeo Otto Comuni con partenza da Comacchio. Le premiazioni finali si svolgeranno nell’arco di una festa di primavera 2024.

Mario Tosatti