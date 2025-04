Giara Assicurazioni: Salvezza e Successi nei Campionati di Tennistavolo

La penultima giornata dei campionati a squadre di tennistavolo ha visto la Giara Assicurazioni raggiungere il suo quarto obiettivo stagionale. Dopo avere confermato senza particolari patemi il proprio posto in serie B2 e in serie C1 e dopo la trionfale promozione della quarta squadra societaria in serie D2, è arrivata, infatti, la salvezza matematica della formazione di serie C2, battuta a Cesenatico ma comunque in porto grazie alla combinazione favorevole dei risultati giunti dagli altri campi.

Ma andiamo per ordine. In serie B2 la Giara Assicurazioni ha battuto in casa la già retrocessa Maior Castelmaggiore (5-4), al termine di un match che per larghi tratti ha dispensato emozioni e spettacolo. Curarati, dopo avere sfiorato una clamorosa rimonta vincente con il forte Casini (sconfitta al quinto set dopo averne recuperati due di svantaggio), ha superato prima il giovane Salicetti (netta rivincita in tre set dopo il bruciante ko del match di andata) e poi, nel nono e decisivo singolare, il veterano Maida (3-0 senza storia). Bene anche l’under 15 Pietro Andreoli, che in attesa di rappresentare l’Emilia-Romagna nella Coppa delle Regioni a Barletta ha fornito una grande prova di carattere, reagendo allo scivolone contro l’ottimo Salicetti con due successi, il primo su Maida (3-0) e il secondo, al termine di un incontro stupendo, sul numero uno avversario Casini (3-2). Di D’Amore il quinto punto, ottenuto nel match inaugurale dell’incontro. La squadra ferrarese è ottima quinta in classifica, con un bilancio di sei successi in tredici gare.

Ferma per il turno di riposo la formazione di serie C1, brillante seconda nel suo girone, ha giocato, invece, quella di serie C2, superata nettamente a Cesenatico (1-5) ma, come anticipato, matematicamente salva dopo una stagione sofferta come in fondo ci si attendeva, visto che il team era stato ripescato in extremis dalla categoria inferiore. Contro i romagnoli l’unico punto è stato colto da Caravita, mentre Mugellini e Blasi sono rimasti a secco.

In serie D3, infine, la quarta squadra della Giara Assicurazioni, dominatrice assoluta del girone E, ha travolto in trasferta anche Imola (5-0).