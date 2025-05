Giara Assicurazioni trionfa ai campionati regionali Master di tennistavolo

Grandi risultati per la Giara Assicurazioni nei campionati regionali Master di tennistavolo, disputati domenica a San Felice sul Panaro. La società estense, nell’occasione, ha conquistato due ori e un argento grazie a Sergio Curarati e a Luca Antonucci (nella foto), che hanno vinto i tornei di singolare delle rispettive categorie (over 50 e over 60), chiudendo poi al secondo posto il torneo di doppio unificato. Il tutto mentre contemporaneamente, a Terni, Pietro Andreoli sfiorava per due volte il podio (singolare e doppio) nei campionati italiani under 15, confermando tutto il suo valore.

A San Felice sul Panaro, nel singolare over 50 (venti giocatori iscritti), Curarati ha sbaragliato il campo, portando a casa il quarto titolo regionale consecutivo. Dopo avere dominato il girone di prima fase, il forte difensore ferrarese, prima testa di serie del tabellone, ha nettamente superato Torelli e Martorana, per poi battere in finale l’ostico reggiano Troni in quattro set abbastanza combattuti. Buone, nello stesso torneo e nonostante l’eliminazione nella prima fase, anche le prove di Filippo Pagliarini e di Simone Tumiati. Il primo, infatti, si è tolto la soddisfazione di battere in tre set il bolognese Cerretti, di gran lunga più quotato, mentre il secondo è arrivato a un passo dal superare il forte Bigi (9-11 nel quinto set).

Primo posto anche nel torneo di singolare over 60, in cui Luca Antonucci si è imposto su un lotto di trenta partecipanti, alcuni dei quali di indubbio livello. Il giocatore estense, terza testa di serie del tabellone, ha conquistato il titolo grazie a una serie di sette vittorie consecutive e, paradossalmente, dopo essere giunto a un passo dall’eliminazione negli ottavi di finale, quando, a sorpresa, ha dovuto salvare addirittura un match-point contro il reggiano Giorgio. Da quel momento, però, è arrivato un netto cambio di marcia.