Giara ok ai regionali. La dedica a Quartaroli

È stata una festa in chiaroscuro, per la Giara Assicurazioni, quella andata in scena nei campionati regionali di tennistavolo, disputati nello scorso fine settimana a Manzolino. La scomparsa, proprio nella notte fra sabato e domenica, di Giorgio Quartaroli, personaggio storico del Tennistavolo Ferrara, presidente della società per circa un trentennio e in carica fino al 2013, ha inevitabilmente velato di tristezza la spedizione estense, che sul campo, però, ha saputo onorarlo al meglio, cogliendo un primo posto e due semifinali di grande valore.

A compiere una vera e propria impresa è stata l’inedita coppia formata da Sergio Curarati e da Pietro Andreoli, che dopo avere vinto il titolo di doppio assoluto hanno immediatamente dedicato il successo all’ex-patron.

I due alfieri della Giara Assicurazioni hanno letteralmente sbaragliato il campo, aggiudicandosi il torneo con un solo set al passivo. In particolare, vanno rimarcati il 3-1 rifilato in semifinale al russo Sazonov e al forte Calarco e, soprattutto, il 3-0 colto in finale contro Sernesi e Caleffi.

Podio anche per la coppia formata da Simone Gallerani e Luca Antonucci nel doppio di quarta categoria, da loro già vinto due volte in passato. In questa occasione la medaglia è stata di bronzo, ma la prova è stata di buon livello e di grande grinta. Il terzo podio della giornata è arrivato nel singolare di quarta categoria, protagonista Giulio Sani, autore di una prova sontuosa e arrivato secondo.