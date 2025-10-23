Gimkana Western. Caporaletti da applausi in sella al suo cavallo. È terzo ai tricolori

Abilità, velocità e grande affiatamento con il suo cavallo permettono a Fabrizio Caporaletti di mantenersi da tempo ai massimi livelli della Gimkana Western, una disciplina che anche in Italia vanta un vasta platea di appassionati. L’ultimo risultato di prestigio il montecosarese l’ha ottenuto con il terzo posto assoluto ai campionati italiani che si sono svolti all’Horse Riviera Resort di Cattolica. Cinque giorni di gare, emozioni e sano spirito sportivo in cui ancora una volta Caporaletti ha messo in evidenza le sue capacità equestri e il grande affiatamento con Chic Master Doc, un cavallo di 9 anni di razza Paint che ha saputo addestrare e allenare fino ad arrivare insieme ai massimi livelli di questa disciplina sportiva organizzata dalla Fitetrec Ante. Nei dodici esercizi previsti nell’impianto sulla riviera romagnola si sono sfidati i migliori binomi del panorama nazionale che hanno garantito una buona qualità agonistica, alta velocità e massima precisione. Per Caporaletti è stata un’altra soddisfazione in questo 2025 pieno di buoni risultati e che era già stato impreziosito qualche mese fa dal settimo posto assoluto ai campionati europei.