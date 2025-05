Ginevra Bindi conquista l'oro in Spagna nella Liga Iberdrola

AREZZOUna straordinaria medaglia d’oro in Spagna per la ginnasta aretina Ginevra Bindi. Al debutto nella terza divisione della Liga Iberdrola sale sul gradito più alto del podio con uno splendido esercizio alle clavette.

La campionessa della ritmica ieri pomeriggio è scesa in pedana per il club Velilla di Madrid ed ha spiccato il volo sulla prestigiosa pedana del palazzetto di Puerto de Sagunto a Valencia. L’atleta Falciai in prestito al club madrileno ha effettuato un bellissimo esercizio alle clavette con il quale ha ottenuto il punteggio 26.450 che vale il primo posto nella classifica per attrezzo.

Quinta invece con il nastro con il punteggio di 23.500.

Le prestazioni di Ginevra hanno quindi contribuito al club madrileno di totalizzare il punteggio di 127.750 (17.400 al corpo libero - 17.200 nastro - 21.750 cerchio - 21.450 palla - 26.450 clavette - 23.500 nastro) permettendo al GR Velilla di piazzarsi al quarto posto ai piedi del podio al termine della seconda fase della terza divisione della Liga Iberdrola.

Una bella esperienza per la ginnasta aretina che continua a volare sulle pedane internazionali. "Essere stata invitata a partecipare alla Liga Iberdrola – commenta Ginevra Bindi – è per me un motivo di orgoglio e gratificazione. Ringrazio il club Velilla per la fiducia e le compagne di squadra che mi hanno accolto con affetto. Un grazie particolare anche all’istruttrice Caterina Moretti che mi ha accompagnato durante questa trasferta in Spagna permettendomi di mantenere la concentrazione durante la gara".

Una bella soddisfazione, dunque, per l’atleta aretina ormai pronta ai prossimi impegni agonistici.