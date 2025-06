Ginevra Bindi rappresenta l'Italia al Mondiale Junior di ginnastica ritmica a Sofia

AREZZOGinevra Bindi, giovane atleta della ginnastica Falciai, è partita per Sofia per disputare il campionato del mondo Junior di ginnastica ritmica. Un traguardo atteso frutto di un impegno portato avanti da un decennio di attività sportiva coronato al termine di una stagione agonistica che ha visto Ginevra ottenere prestigiosi risultati su pedane nazionali e internazionali. Entrata nel team Italia parteciperà come individualista al campionato del mondo in programma in Bulgaria dal 18 al 22 giugno. Alla Armeec Arena di Sofia scenderanno in pedana le migliori atlete del mondo.

Al fianco di Ginevra ci sarà la tecnica Francesca Cupisti che la segue al Cat di Viareggio. La giovane aretina, 15 anni, porterà in gara i suoi esercizi a nastro e palla. "Sono soddisfatta e gratificata – ha detto Ginevra in partenza per Sofia – per la prestigiosa convocazione. Partecipare al mondiale era un obiettivo che mi ero prefissata ed adesso sono orgogliosa di avercela fatta. Sarà per me un onore rappresentare l’Italia e ringrazio chi mi ha allenato: Cristina Cammelli, Francesca Cupisti e Donatella Lazzeri e la Federazione di Ginnastica Ritmica Italiana per aver creduto in me e per la fiducia".

Domani alle 10,45 spazio agli esercizi con la palla. Giovedì alle ore 10,15 con il nastro. Dopo un giorno di pausa, sarà la volta delle squadre che entreranno in gioco sabato 21 giugno: la qualificazione sui due esercizi (5 nastri e 10 clavette) varrà anche come classifica all-around. Al termine della giornata verrà incoronata la nazione vincitrice del team ranking (punteggio più alto tra risultati del gruppo e delle individualiste). La manifestazione si concluderà domenica 22 giugno con tutte le finali di specialità: in palio quattro titoli individuali e due di squadra. Con 64 nazioni iscritte, questa edizione del Mondiale junior diventa la più partecipata dopo Mosca 2019 e Cluj-Napoca 2023.

