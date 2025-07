Ginevra brilla agli Europei. Per lei cinque medaglie

Atene ha ospitato sino a poche ore fa i campionati europei di nuoto artistico, che hanno visto convergere in Grecia le migliori agoniste della disciplina. E tra quelle che possono esultare, c’è sicuramente Ginevra Marchetti: la sincronetta di Montemurlo, convocata in Nazionale, ha infatti conquistato ben cinque medaglie (tre argenti e due bronzi, nel dettaglio). Cominciando ad esempio dalla medaglia di bronzo individuale nel "solo libero": Ginevra ha sconfitto nettamente la greca Ismini Maria Karavasili e ha superato la georgiana Maria Alavidze di una manciata di punti (207.6963 per l’azzurra e 207.5526 per Alavidze).

Un secondo bronzo è arrivato nel "duo misto", in coppia con Gabriele Minak: la coppia che per anni ha contribuito a portare la Futura ai vertici del sincro giovanile si è confermata anche sul massimo palcoscenico, salendo sul gradino più basso del podio. La diciottenne montemurlese ha inoltre dato un contributo importante nelle tre medaglie d’argento conquistate dall’Italia nelle specialità "squadra libera", "squadra tecnica" e "squadra acrobatica", lasciando ben sperare. E lasciando sensazioni più che positive alla stessa Marchetti: cresciuta nella Futura, è da anni fra le giovani più promettenti del panorama italiano, cominciando da quando nel 2019 si laureò campionessa italiana di categoria (portando il sodalizio presieduto da Roberto Di Carlo sul gradino più alto) insieme alla compagna di squadra Greta Franzè.

Alla fine della scorsa estate, circa un anno fa, aveva deciso di lasciare Prato per trasferirsi alla Rari Nantes Savona (con l’obiettivo di continuare a crescere). I primi mesi, per sua stessa ammissione, non sono stati facili. Ma dopo un periodo di ambientamento necessario, Ginevra è tornata ad esprimersi sui suoi livelli. Proprio poche settimane fa aveva chiuso i campionati italiani conquistando ben quattro medaglie, includendo nel conteggio sia quelle individuali che quelle di squadra. Sta insomma mantenendo le attese che aveva suscitato sin dall’inizio della sua carriera. E di questo passo, potrebbe essere convocata anche per la Nazionale "maggiore": sarà quello l’ultimo passo, quello che separa una sportiva promettente da una campionessa.

