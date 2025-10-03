Ginnastica: a cagliari. Carolina Carlucci si mette in luce agli Italiani

A Cagliari la Ginnastica Biancoverde ha preso parte ai campionati nazionali assoluti federali, con il tecnico federale Giacomo Zuffa e la ginnasta Carolina Carlucci (nella foto) che, dopo essersi qualificata alla trave come specialista, ha centrato entrambe le prove, ottenendo il 16esimo posto a livello italiano della classifica di specialità.

Alla gara hanno partecipato le migliori atlete della squadra nazionale italiana. Siccome per Carolina è stata la sua prima volta a un campionato assoluto con quattro giorni di trasferta in Sardegna, con due giornate di prova alternate a due di gara, l’esperienza è stata molto formativa e l’aiuterà sia nelle prove di campionato individuale all around che nella prossima stagione agonistica con la squadra che militerà in serie A1.

Nelle prossime due settimane inizieranno, con le fasi regionali, sia il campionato nazionale di squadra allieve gold che il campionato nazionale individuale di categoria junior e senior gold federali.

Intanto, nella sede della società in via Ercolani a Imola, procedono i corsi di avviamento alla ginnastica artistica a tutti i livelli, anche per i più piccoli.

Per informazioni chiamare 0542 641365 o scrivere a [email protected].

m. m.